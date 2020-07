Campionati 2020-21: presentate le domande di iscrizione (Di martedì 14 luglio 2020) ROMA- Si sono chiusi oggi, lunedì 13 luglio, alle ore 12.00, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2020-21. Nei tempi e nelle modalità previste dal ... Leggi su corrieredellosport

ROMA- Si sono chiusi oggi, lunedì 13 luglio, alle ore 12.00, i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ai Campionati di Serie A 2020-21. Nei tempi e nelle modalità previste dal ...

TCR Italy: Scuderia del Girasole con due Cupra Leon Competición

Il team di Bernasconi sarà presente con due nuovi modelli per il Campione Tavano e il rientrante Pellegrinelli. L'obiettivo è sviluppare l'auto velocemente ed essere ai vertici il prima possibile. La ...

