Caffè Vergnano chiude “Eataly in collina”, a rischio i posti di lavoro (Di martedì 14 luglio 2020) Caffè Vergnano 1882 chiude “Eataly in collina”, sono a rischio i posti dei lavoratori e impiegati nella Caffetteria, Torrefazione e Ristorante nella centralissima via Vittorio Emanuele di Chieri. La storica azienda della famiglia Vergnano, che nasce a Chieri nel 1882 e che oggi vanta un volume di affari tra gli 80 ed i 100 milioni di Euro, con caffetterie presenti in tutto il mondo e prodotti commercializzati su grande scala, attenta alla green economy ed alla sostenibilità ambientale, chiude “Eataly in collina” e comunica ai propri dipendenti i licenziamenti futuri in assenza di soggetti interessati all’affitto del ramo d’azienda. Lavoratrici e Lavoratori, che dall’inizio del Lockdown si trovano in FIS (Fondo di integrazione ... Leggi su nuovasocieta

