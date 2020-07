Bastoni: “Gap con la Juve? Rompere il loro dominio non è facile. Stiamo crescendo, potevamo essere più in alto” (Di martedì 14 luglio 2020) Il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato quest’oggi ai microfoni di Sky Sport in seguito alla vittoria arrivata ieri contro il Torino per 3-1. Ecco le sue parole: “E’ stata una vittoria molto importante perché venivamo da due partite dove abbiamo fatto la prestazione ma non siamo riusciti a portare a casa i tre punti. Quindi dal punto di vista del morale ci ha fatto bene questo successo. Guardando la classifica, ora siamo al secondo posto e se non avessimo perso punti per strada potevamo essere più in alto. Però siamo al primo anno e sappiamo che c’è un processo di crescita in atto. Rompere il dominio della Juve non è una cosa facile che si ottiene in un anno. Noi cercheremo ... Leggi su alfredopedulla

