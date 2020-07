Autostrade, intesa all’alba: verso Aspi pubblica e Benetton fuori (Di martedì 14 luglio 2020) L’intesa passa dall’ingresso di Cdp con il 51%, che renderà di fatto Aspi una public company, e da una revisione complessiva della concessione, dai risarcimenti alle tariffe Leggi su ilsole24ore

Agenzia_Ansa : Arriva il passo indietro dei #Benetton che apre all'accordo su #Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingres… - radio_milano : RT @Agenzia_Ansa: Arriva il passo indietro dei #Benetton che apre all'accordo su #Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingresso di… - alexarmuzzi : RT @Agenzia_Ansa: Arriva il passo indietro dei #Benetton che apre all'accordo su #Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingresso di… - mrispoli1 : RT @Agenzia_Ansa: Arriva il passo indietro dei #Benetton che apre all'accordo su #Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingresso di… - Ettore572 : RT @Agenzia_Ansa: Arriva il passo indietro dei #Benetton che apre all'accordo su #Autostrade per l'Italia. L'intesa passa dall'ingresso di… -