Autostrade, al Consiglio dei ministri l’ultima ipotesi di mediazione col governo: “Ingresso di Cdp e uscita di Atlantia entro un anno”. Conte: “Inaccettabile assenza manleva per risarcimenti del ponte Morandi” (Di mercoledì 15 luglio 2020) Cassa depositi e prestiti pronta a entrare in Autostrade e a sostituire, “entro 6 mesi o un anno”, la holding Atlantia nell’assetto azionario di Aspi. È questa l’ultima ipotesi di mediazione a cui l’azienda che fa capo alla famiglia Benetton e il governo hanno lavorato nelle ore precedenti al Consiglio dei ministri. Un piano che prevede la graduale ma definitiva uscita degli imprenditori veneti dalla gestione della rete autostradale italiana come richiesto da parte della maggioranza. Ma che a Giuseppe Conte non va bene: nella nuova proposta di Aspi arrivata nella notte, infatti, manca ancora l’impegno a manlevare la parte pubblica per tutte le richieste ... Leggi su ilfattoquotidiano

