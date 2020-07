Atalanta, Colley: «Spero di restare qui. Gasperini fa crescere i giovani» (Di mercoledì 15 luglio 2020) Ebrima Colley ha parlato al termine della sfida vinta contro il Brescia: le dichiarazioni dell’attaccante dell’Atalanta Ebrima Colley, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio della sfida contro il Brescia. INGRESSO IN CAMPO – «Sono molto emozionato». GAMBIA – «Gambia è un paese piccolo, sono contento che ci siano dei giocatori emergenti in Serie A». PUNTI DI RIFERIMENTO – «Mi ispiravo a Kakà per la velocità, guardavo sempre i suoi video. In prima squadra mi bastano Muriel, Gomez e Ilciic. Sto imparando molto da loro». FUTURO – «Spero di restare, ho un contratto con l’Atalanta e sono contento. ... Leggi su calcionews24

Atalanta_BC : #AtalantaBrescia | 6-2 | 89' ?? #Piccoli non centra la porta su uno splendido assist di #Colley. ?? Piccoli's effort… - TuttoFanta : TABELLINO #Atalanta - #Brescia 6-2 ?: #Pasalic (x 3), #DeRoon, #Malinovskyi, #Zapata, #Torregrossa, #Spalek ???: M… - Atalanta_BC : #AtalantaBrescia | 6-2 | 89' ?? #Piccoli non centra la porta su uno splendido assist di #Colley. ?? Piccoli's effort… - zazoomblog : Atalanta-Brescia segui la diretta: 4-1 Entra subito il giovane Colley per Zapata - #Atalanta-Brescia #segui… - destraggiro : La cosa clamorosa non è che l'Atalanta stia dando 6 gol al Brescia, ma che lo stia facendo con in campo tali Sutalo… -

Ultime Notizie dalla rete : Atalanta Colley Atalanta, Colley: "C'è molto da imparare da Muriel, Ilicic e Gomez. Idolo? Guardavo sempre Kakà" TUTTO mercato WEB Atalanta, Colley: «Spero di restare qui. Gasperini fa crescere i giovani»

Ebrima Colley, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio della sfida contro il Brescia. INGRESSO IN CAMPO – «Sono molto emozionato». GAMBIA – «Gambia è un ...

Atalanta-Brescia 6-2, tripletta Pasalic e nerazzurri a -6 dalla Juve

BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta dilaga, vince in goleada 6-2 e si regala almeno una notte al secondo posto in classifica, a -6 dalla capolista Juve. Per il Brescia c’è la terza sconfitta consecutiva ...

Ebrima Colley, attaccante dell’Atalanta, ha parlato ai microfoni di Sky Sport al triplice fischio della sfida contro il Brescia. INGRESSO IN CAMPO – «Sono molto emozionato». GAMBIA – «Gambia è un ...BERGAMO (ITALPRESS) – L’Atalanta dilaga, vince in goleada 6-2 e si regala almeno una notte al secondo posto in classifica, a -6 dalla capolista Juve. Per il Brescia c’è la terza sconfitta consecutiva ...