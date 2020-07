Atalanta, ansia Muriel: trauma cranico e ferita alla testa in seguito ad una caduta (Di martedì 14 luglio 2020) Momenti di grande apprensione in casa Atalanta per le condizioni di salute di Luis Muriel. L’attaccante colombiano ha rimediato un trauma cranico con annessa ferita lacero-contusa alla testa, in seguito ad una caduta sul bordo della piscina mentre era a pranzo con i compagni. Muriel è attualmente ricoverato all’ospedale di Bergamo. Contro il Brescia dunque, l’Atalanta dovrà fare a meno della sua arma in più capace di spaccare le partite in uscita dalla panchina con ben 17 gol stagionali all’attivo.L'articolo Atalanta, ansia Muriel: trauma cranico e ... Leggi su sportfair

La Fiorentina non vince dal 12 gennaio al Franchi - gol di Pezzella contro la Spal -, ma il pareggio di ieri sera vale quasi come un trionfo. Minuto 51 della ripresa, gol di Cutrone, su bell’assist di ...

Ci sono poi le ansie del club, il rinnovo di Messi ... PARIS SAINT-GERMAIN E' l'unica già combinata per i quarti con un'italiana: l'Atalanta. Sino a qualche mese, per quante lodi si potessero ...

