A Pozzallo sbarcati 11 migranti positivi al Covid. Sono pakistani e si trovano in isolamento. Musumeci: “Farò un’ordinanza. Se ci fosse stata una nave per la quarantena non sarebbero mai sbarcati” (Di martedì 14 luglio 2020) Al momento 11 dei 66 migranti, arrivati ieri a Pozzallo, Sono risultati positivi al Coronavirus in seguito ai tamponi eseguiti dal personale sanitario dell’Asp di Ragusa. I migranti positivi, tutti pakistani, Sono asintomatici e Sono stati già isolati in una struttura individuata dalla prefettura. Per eseguire il più rapidamente i controlli sanitari la Regione ha inviato 1.000 tamponi rino-faringei ed altrettanti test sierologici a Lampedusa, oltre alle apparecchiature necessarie per compiere le analisi. “Ovviamente – afferma in una nota il presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci – la Regione dopo avere effettuato su tutti i migranti il test sierologico, ... Leggi su lanotiziagiornale

