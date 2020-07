A maggio torna a crescere la produzione industriale in Europa (Di martedì 14 luglio 2020) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – A maggio la produzione industriale è aumentata su base mensile del 12,4% nell'area dell'euro e dell'11,4% nell'Unione Europea. Lo rende noto Eurostat. Ad aprile c'era stato un calo del 18,2% sia nell'eurozona che nell'Ue.Su base annua la produzione industriale a maggio è diminuita del 20,9% nell'area dell'euro e del 20,5% nell'Unione Europea.Nell'eurozona, rispetto ad aprile 2020, la produzione di beni di consumo durevoli è aumentata del 54,2%,beni strumentali del 25,4%, beni intermedi del 10%, beni di consumo non durevoli del 2,8% ed energia del 2,3%.Nell'UE la produzione di beni di consumo durevoli è aumentata del 47,7%, i beni strumentali del 24,8%, i beni intermedi del8,7%, energia ... Leggi su iltempo

