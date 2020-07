A Made in Sud Stefano De Martino dice la sua sull'iPad e la Marcuzzi: cosa risponde a Peppe Iodice (Di martedì 14 luglio 2020) Nell'ultima puntata di Made in Sud c'è stato un nuovo giro di battute sul gossip riguardante Stefano De Martino. Peppe Iodice ha preso in giro il conduttore torrese sulle storie dell'iPad, del ... Leggi su leggo

blogtivvu : Stefano De Martino, Made in Sud: gossip iPad, Belen e Mariana Rodriguez. La replica del conduttore - Notiziedi_it : Ascolti tv ieri: Il giovane Montalbano, Made in sud, Appuntamento con l’amore | Auditel 13 luglio 2020 - AndreaAAmato : #Ascoltitv 13 luglio 2020: Rai1 spazza via Canale5 ancora una volta. Il giovane Montalbano 21,2%, Appuntamento con… - tvzoomitalia : #Ascoltitv 13 luglio 2020: Rai1 spazza via Canale5 ancora una volta. Il giovane Montalbano 21,2%, Appuntamento con… - giorgioghiffo : RT @Jurgen__K: Ma veramente esiste qualcuno che riesce a vedere e a ridere guardando made in sud? Stomaci forti -