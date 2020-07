A Cinecittà World è tempo di Drive In (Di martedì 14 luglio 2020) A Cinecittà World l’estate è anche davanti ad un grande maxi schermo. Da venerdì 17 luglio arriva il Drive IN, per riassaporare le atmosfere del passato e per soddisfare il desiderio di Cinema di appassionati e non in un momento in cui molte sale sono rimaste chiuse. Nel parcheggio del Parco divertimenti del Cinema e della Tv di Roma è stato allestito un maxi schermo 18 metri x 11, comodamente visibile da ogni parte dell’area, dove ogni sera fino al 6 settembre, si potrà parcheggiare la propria autovettura, rilassarsi e vivere l’esperienza nuova di vedere un film in macchina, regolando l’audio attraverso la propria autoradio. 200 i posti auto disponibili, mentre la programmazione prevede la proiezione di titoli prevalentemente italiani, leggeri e divertenti da gustare o riscoprire anche ... Leggi su ilcorrieredellacitta

CorriereCitta : A Cinecittà World è tempo di Drive In - bsidesmag : A CINECITTA’ WORLD È TEMPO DI DRIVE IN - apetrazzuolo : A ROMA - A Cinecittà World è tempo di Drive In - theparksit : ?? Il nostro inviato Matteo Volpes ha visitato per noi Roma World a @cinecitta_world ?? LEGGI ?? - IgSupermercati : La magia del #Cinema sotto le stelle?????? Riscopri il piacere del #DriveIn con @cinecitta_world???? Info e biglietti s… -

Ultime Notizie dalla rete : Cinecittà World L'esperienza "magica" di Cinecittà World? Scompare per i disabili Il Salvagente