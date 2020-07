30enne uccide i genitori a coltellate: preso in strada con le mani sporche di sangue (Di martedì 14 luglio 2020) A Torino nella notte si è consumata la tragedia. Daniele Ferrero, di anni 30, ha ammazzato i genitori a coltellate, fuggendo poi in strada in stato confusionale. L’uomo è stato fermato in strada dai carabinieri, ritrovato ancora con le mani insanguinate e in stato confusionale. Le vittime dell’efferato delitto sono Pierfrancesco Ferrero, 69 anni, e la moglie Giuseppina Valetti di 60 anni. Il crimine si è consumato in via Biscarra 7 nel quartiere Mirafiori. L’assassino è stato ritrovato ieri, 13 luglio, in tarda serata, mentre vagava a Collegno, sempre nel Torinese. I Carabinieri lo hanno fermato e, accorgendosi tempestivamente del sangue presente sulle sue mani, lo hanno posto in stato di fermo. (Continua dopo le foto) Il ... Leggi su caffeinamagazine

Corriere : Uccide i genitori e fugge da casa: 30enne fermato in strada dai carabinieri - magicaGrmente22 : Uccide i genitori a coltellate dopo una lite, 30enne fermato in strada - quotidianodirg : Uccide i genitori a coltellate, fermato 30enne nel Torinese - Notiziedi_it : Torino, uccide i genitori dopo una lite: confessa un 30enne fermato per strada con le mani sporche di sangue - msn_italia : Uccide i genitori in una lite, uomo confessa dopo il fermo -