VIDEO | L’eccellenza a portata di clic, porte aperte alla Iuss Pavia (Di lunedì 13 luglio 2020) ROMA – Formare non significa solo approfondire un ambito di studi ma andare oltre, ampliare gli orizzonti della ricerca per sviluppare capacità di critica e aumentare il bagaglio di conoscenza di ciascuno studente. È questo l’obiettivo della scuola universitaria superiore Iuss di Pavia, che si appresta a dare inizio ad un nuovo anno accademico, tra le sfide dell’innovazione didattica e la dedizione di sempre per lo studio e l’alta formazione. Leggi su dire

AvioAero : Qual è l'origine dei risultati di oggi? Quali sono le principali sfide future di Avio Aero? Il nostro Pierfederico… - DimitriDeVita : RT @RepIdee: Dal Teatro Carignano di Torino Alessandro Baricco leggerà per #RepIdee2020 alcuni passaggi di 'Novecento'. Un momento simbolic… - gigidaco : RT @comunevenezia: #LidodiVenezia Le spiagge del Lido vi accolgono con la Bandiera Blu che certifica l'eccellenza del nostro mare ?? Misu… - TazioTassini : RT @comunevenezia: #LidodiVenezia Le spiagge del Lido vi accolgono con la Bandiera Blu che certifica l'eccellenza del nostro mare ?? Misu… - CittadinidiTwtt : RT @comunevenezia: #LidodiVenezia Le spiagge del Lido vi accolgono con la Bandiera Blu che certifica l'eccellenza del nostro mare ?? Misu… -

Ultime Notizie dalla rete : VIDEO L’eccellenza Maddaloni, il prof. Antonio Pagliaro, lo storico del “Giordano Bruno” va in pensione: Auguri l'eco di caserta