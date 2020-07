Ultim’ora: terremoto di 3.7 in Friuli Venezia Giulia (Di lunedì 13 luglio 2020) Una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata questo pomeriggio poco dopo le 14 in Friuli Venezia Giulia: nessun danno a cose o persone Questo pomeriggio, circa sei minuti dopo le 14, una scossa di terremoto di magnitudo 3.7 è stata registrata in Friuli Venezia Giulia. L’epicentro è stato individuato a 7 chilometri dal comune di Forni di Sotto, nella ex provincia di Udine. Al momento non pervengono notizie di danni a persone o cose. La scossa di terremoto è stata distintamente avvertita in tutto il Friuli Venezia Giulia, fino al confine con l’Austria e la provincia di Belluno. A ben vedere, oltre a quella di magnitudo 3.7 della Scala ... Leggi su zon

piobulgaro : ? ULTIM'ORA: FORTE SCOSSA DI TERREMOTO AVVERTITA DALLA POPOLAZIONE LE ZONE COLPITE E I DATI UFFICIALI! Qui tutti i… - GiuseppeScapato : RT @immediatonet: Ultim'ora?? Terremoto in provincia di #Foggia, scossa nel cuore del #Gargano. Epicentro a pochi chilometri da Monte Sant’… - MSepalone : RT @immediatonet: Ultim'ora?? Terremoto in provincia di #Foggia, scossa nel cuore del #Gargano. Epicentro a pochi chilometri da Monte Sant’… - immediatonet : Ultim'ora?? Terremoto in provincia di #Foggia, scossa nel cuore del #Gargano. Epicentro a pochi chilometri da Monte… -

Ultime Notizie dalla rete : Ultim’ora terremoto Terremoto alla Virtus, «Danilovic a rischio taglio». Ma lui stende la Violadi un certo Ginobili... Corriere della Sera