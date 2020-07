“Tutto vero!”. Roberta Morise e Ignazio Boschetto, i dubbi sono ormai finiti. Cosa sta succedendo (Di lunedì 13 luglio 2020) Da parte loro ancora silenzio ma la voce sempre confermata. Roberta Morise, 34 anni, e Ignazio Boschetto, 25, fanno coppia. A darne conferma è Giornalettismo che non ha dubbi sul fatto che la frequentazione abbia preso quota negli ultimi giorni. A lanciare per primo lo scoop sul cantante de Il Volo e sull’ex conduttrice de I Fatti Vostri è stato Dagospia che ha parlato di avvistamenti in terra calabrese, luogo di origine di lei. Pare quindi che i due abbiano deciso di darsi una possibilità e tentare una nuova avventura sentimentale. Secondo Giornalettismo “è ufficiale” l’affaire amoroso. Si parla di incontri in gran segreto e cene divise tra i colli bolognesi dove vive lui, che ha origini bolognesi, e Roma, dove lei è di base. Ma ... Leggi su caffeinamagazine

makkox : tutto vero - GoalItalia : ?? 10 luglio 2018 Tutto vero: Cristiano Ronaldo è un giocatore della Juventus ?? - angelomangiante : Il nostro primo mondiale @SkySport. Lo ricordo come oggi. Un mese da inviati a girare ogni stadio della Germania p… - JINW4SABI : sto avendo le allucinazioni o questo è tutto vero ??? - VicoZanetti : @CCKKI @umanesimo @papel61 @PMO_W tutto vero, ma oggi si può metterlo in discussione. La reazione dei 'e le foibe'… -

Ultime Notizie dalla rete : “Tutto vero” Salute: il metodo certificato per proteggersi dai Pfas nell’acqua di rubinetto Il Salvagente