Si tuffa in 90 cm di acqua all’Acqua Park, gravissimo un ragazzo (Di lunedì 13 luglio 2020) È grave il giovane di 26 anni vittima di un incidente avvenuto all’acqua Park di Monreale. Dopo il ricovero, si sono aggravate le condizioni cliniche di G. A., queste le iniziali del ragazzo di Palermo di 26 anni. Secondo quanto diagnosticato dai medici del Pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia di Corso Calatafimi, il ragazzo avrebbe rimediato una grave lesione cervicale. Così una giornata di allegria con gli amici si è trasformata in una tragedia forse per una semplice bravata. L’incidente all’acqua Park di Monreale si è consumato ieri pomeriggio (12 luglio ndr) tra le 15,30 e le 16. Una botta terribile visto che il 26enne si sarebbe tuffato in ha zona in cui l’acqua è alta solo ... Leggi su direttasicilia

Ultime Notizie dalla rete : tuffa acqua Calciatore-bagnino eroe: Michelangelo si tuffa in acqua e salva tre persone in pericolo Youtvrs Il palomino, la tournée a Spalato, l’Accademia e il clown d’Oro: Flavio Togni ricorda Palmiri

Flavio Togni tuffa la mente indietro nel tempo ... Anche di quella esperienza ho ricordi plastici, come il bagno che facemmo al largo, i tuffi, i giochi in acqua con i miei fratelli e cugini. Quindi ...

Swimtrekking in Liguria: passeggiata dentro il mare, ecologica e sicura per tutti

dal pelo dell’acqua, sembra irreale e silenziosa. Dopo la pausa, si sale a Punta Manara per sbirciare sul golfo di Riva Trigoso, lungo un sentiero che si tuffa tra i profumi della macchia mediterranea ...

