Pagamento in contanti e bonus Pos: cosa è cambiato dal primo luglio 2020 (Di lunedì 13 luglio 2020) Pagamento in contanti e bonus Pos: cosa è cambiato dal primo luglio 2020 Ne abbiamo già parlato più volte: negli ultimi tempi il Governo si è mosso con fermezza nella direzione di una agevole tracciabilità delle transazioni e dei pagamenti in contanti. Lo scopo – come ben noto – è duplice: da un lato, contrastare il riciclaggio di denaro sporco e l’attività delle organizzazioni criminali con finalità terroristiche, dall’altro combattere l’evasione fiscale. Ricordiamo allora che cosa è cambiato dal primo luglio 2020, in tema di ... Leggi su termometropolitico

ClaudiaFucci82 : @UtherPe Credo che il punto sia diverso, non l'evasione, ma le commissioni bancarie sono elevate per il pos. alcuni… - LauraGio_75 : RT @Vivianabillo: Domanda: per il pagamento di un piccolo importo possono rifiutare il bancomat? Perché oggi a mia madre, per 30 euro, hann… - dilmax73 : RT @Vivianabillo: Domanda: per il pagamento di un piccolo importo possono rifiutare il bancomat? Perché oggi a mia madre, per 30 euro, hann… - Astrogigi1 : RT @Vivianabillo: Domanda: per il pagamento di un piccolo importo possono rifiutare il bancomat? Perché oggi a mia madre, per 30 euro, hann… - MovPopulistaIta : RT @Vivianabillo: Domanda: per il pagamento di un piccolo importo possono rifiutare il bancomat? Perché oggi a mia madre, per 30 euro, hann… -

Pagamento in contanti, dal 1° luglio nuovo tetto a 2 mila euro. Anche tra familiari. Multe fino a 50 mila euro

