Operazione contro il narcotraffico a Potenza, sei misure cautelari (Di lunedì 13 luglio 2020) POTENZA – I Carabinieri del comando provinciale di Potenza stanno eseguendo nelle province di Potenza e Lecce un’ordinanza di misura cautelare personale nei confronti di 6 indagati, ritenuti responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al narcotraffico e detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti in concorso. Il provvedimento scaturisce da un’articolata attivita’ investigativa, coordinata dalla Direzione distrettuale antimafia di Potenza, che ha ricostruito gli assetti organizzativi, le attivita’ criminali e la capacita’ di controllo della “piazza di spaccio” del sodalizio con base operativa e logistica a Venosa. Leggi su dire

virginiaraggi : Grazie a Dda di Roma, Gdf e Polizia di Stato per vasta operazione contro clan Senese. A Roma non c'è spazio per cam… - LegaSalvini : ++ OPERAZIONE ANTI-CAMORRA, ARRESTATO ANCHE IL FRATELLO DELLA SENATRICE DEL PD MONICA CIRINNÀ ++ - PellegriniGio : RT @virginiaraggi: Grazie a Dda di Roma, Gdf e Polizia di Stato per vasta operazione contro clan Senese. A Roma non c'è spazio per camorra… - unoenessunoe : Dieci anni fa scattava l'operazione infinito contro la #ndrangheta al nord. Ne ha parlato il giudice… - Rojname_com : #Iraq: lanciata operazione militare contro lo Stato islamico a Kirkuk | Agenzia Nova -

Ultime Notizie dalla rete : Operazione contro Operazione contro il narcotraffico a Potenza, sei misure cautelari - DIRE.it Dire Calabria, proteste per i migranti positivi in: scende in campo l'esercito

In Calabria, contro la nuova emergenza legata ai migranti affetti da Covid-19, scende in campo l'esercito. I militari di stanza a Cosenza, inizialmente ingaggiati per l'operazione Strade sicure, presi ...

Coronavirus ultime notizie. Pwc, per 57% italiani impatto negativo su reddito, 42% ridurrà spese. Fmi, impatto sociale sui paesi Ue con alto debito

Gli Stati Uniti, il paese più colpito al mondo dalla pandemia di coronavirus, hanno registrato ieri 59.747 nuove infezioni in 24 ore, secondo il rapporto quotidiano della Johns Hopkins University. Il ...

In Calabria, contro la nuova emergenza legata ai migranti affetti da Covid-19, scende in campo l'esercito. I militari di stanza a Cosenza, inizialmente ingaggiati per l'operazione Strade sicure, presi ...Gli Stati Uniti, il paese più colpito al mondo dalla pandemia di coronavirus, hanno registrato ieri 59.747 nuove infezioni in 24 ore, secondo il rapporto quotidiano della Johns Hopkins University. Il ...