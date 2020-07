Oggi in TV 13 luglio: film e programmi (Di lunedì 13 luglio 2020) Oggi in TV. programmi e film di Oggi pomeriggio, lunedì 13 luglio 2020: Rai e Mediaset, programmi e film da non perdere, Oggi in TV. Rinnoviamo l’appuntamento con la nostra guida giornaliera dei programmi Tv di maggior interesse. La nostra tanto amata TV continua, per l’estate, con la normale programmazione per le soap: Il Paradiso delle signore e Il Segreto continuano, mentre alcuni programmi, come Uomini e Donne lasciano spazioArticolo completo: Oggi in TV 13 luglio: film e programmi dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

