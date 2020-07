Milan, Pioli: "Ibrahimovic? C'è un motivo per cui era arrabbiato" (Di lunedì 13 luglio 2020) Dopo le vittorie contro Lazio e Juventus, il Milan ferma anche il Napoli a dimostrazione che il lavoro di Pioli , in silenzio e con professionalità, sta dando i suoi frutti. "Dobbiamo recuperare ... Leggi su corrieredellosport

