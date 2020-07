Migranti, il piano del Viminale: subito nave-quarantena o piano-B con positivi in caserme (Di lunedì 13 luglio 2020) O una nave- quarantena da avere subito a disposizione, oppure un piano B: i positivi al Covid verranno accolti a terra in strutture che danno adeguate garanzie di isolamento, come le caserme. È quello che prevede il Viminale per i Migranti. “Non vogliamo gravare sulle comunità”, ha sottolineato la ministra dell’Interno Luciana Lamorgese, dopo le proteste ed i blocchi stradali di Amantea, in provincia di Cosenza. Attualmente c’è un traghetto a Porto Empedocle, il Moby Zaza, che ospita Migranti contagiati. La concessione (si parla di 1,2 milioni di euro più Iva di costo per 30 giorni) è in scadenza ed è stata prorogata per altri 10 giorni in modo da ... Leggi su ilfattoquotidiano

