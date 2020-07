L’uomo che muore per il Coronavirus dopo aver partecipato a un Covid-party in Texas (Di lunedì 13 luglio 2020) Un uomo di 30 anni è morto a San Antonio in Texas a causa del Coronavirus SARS-COV-2 dopo aver partecipato a un Covid-party. La dottoressa Jane Appleby, Chief Medical Officer of Methodist Healthcare, ha spiegato che il paziente ha partecipato a un happening organizzato da un contagiato per verificare che il virus fosse reale. La Appleby ha spiegato che l’uomo si è ammalato gravemente e prima di morire ha guardato un’infermiera e le ha detto che ha capito di aver fatto un errore perché pensava che la malattia fosse una bufala ma non lo è. Gli Usa registrano nelle ultime 24 ore 488 morti e 59.017 nuovi casi di Covid-19 secondo i dati della Johns Hopkins University. Il totale ... Leggi su nextquotidiano

