Lega Pro, Ghirelli: “La prossima stagione inizia il 27 settembre. Riforme? Non adesso” (Di lunedì 13 luglio 2020) Il presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, durante di un’intervista concessa a ‘La Voce di Mantova’, ha avuto modo di pronunciarsi in merito ai playoff di Serie C attualmente in corso, toccando anche temi relativi alla prossima stagione: “Sono quattro partite di valore. E’ un torneo particolare. Entrano nuove squadre e bisogna vedere come reagiscono dopo tre mesi abbondanti di stop. Ci sono sempre delle incognite. Le squadre con delle doti tecniche elevate sono quelle più avvantaggiate. La sorpresa più rilevante secondo me è la vittoria della Juve U-23 in Coppa Italia, con una formazione molto giovane. I risultati sono inerenti alla realtà. Certo sono delle partite strane, perché negli anni scorsi, ricordo, che c’erano gli stadi pieni. Adesso, ... Leggi su sportface

