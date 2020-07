Lampedusa, allarme sicurezza. Gli agenti: noi sotto organico e non tutelati (Di lunedì 13 luglio 2020) Lampedusa, allarme sicurezza. Gli agenti: noi sotto organico e non tutelati. Hotspot al collasso, ecco cosa sta succedendo A Lampedusa la situazione è molto seria. Gli hotspot sono al collasso e sono oltre 700 i migranti presenti e altri ogni giorno continuano a sbarcare. Gli sbarchi avvengono con tale frequenza da non riuscire neppure a … L'articolo Lampedusa, allarme sicurezza. Gli agenti: noi sotto organico e non tutelati proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

Ultime Notizie dalla rete : Lampedusa allarme Lampedusa, il grido d'allarme degli agenti: "Siamo sotto organico e non protetti" ilGiornale.it Coronavirus, 28 migranti sbarcati a Roccella Jonica positivi al Covid. I cittadini bloccano le strade

Migranti sbarcati in Calabria positivi al covid e la popolazione è scesa in strada per protestare sulla Statale 18, che attraversa Amantea, dove da ieri sera sono stati trasferiti i migranti . Un grup ...

L’emergenza immigrazione e l’insofferenza dei cittadini. Il punto di Vespa

Quanto sta succedendo in Sicilia impone una riflessione. Molti cittadini sono stufi. E poi nei decreti sicurezza targati Salvini diverse norme vanno modificate trovando il giusto equilibrio tra diritt ...

