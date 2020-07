John Travolta, lutto per l’attore: è morta sua moglie Kelly Preston (Di lunedì 13 luglio 2020) lutto per l’attore John Travolta. È venuta a mancare sua moglie Kelly Preston anche lei attrice. Era originaria di Honolulu e aveva debuttato nel mondo del cinema all’età di soli 16 anni. Prima di conoscere l’amore con l’attore di “Grease” era stata sposata con l’attore Kevin Gage e successivamente era stata legata a Charlie Sheen. Il matrimonio con John Travolta fu celebrato nel 1991 e dalla loro unione nacquero tre figli: Jett, scomparso giovanissimo, Ella Bleu e Benjamin. I due attori si conobbero al provino del film “Gli esperti americani”. In un’intervitsa, Kelly Preston ricordava: “L’ho guardato e ho pensato: mio dio, sono nei ... Leggi su velvetgossip

