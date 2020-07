Internazionali d’Italia 2020, Spadafora: “Speriamo non ci sia seconda ondata” (Di lunedì 13 luglio 2020) Nel corso di una diretta Facebook organizzata per presentare alcuni punti della riforma dello sport, il ministro Vincenzo Spadafora ha risposto anche ad alcune domande arrivate in tempo reale via social. Per quanto riguarda il ritorno in Italia di grandi eventi sportivi Internazionali, Spadafora ha portato l’esempio degli Internazionali d’Italia di tennis in programma al Foro Italico nel mese di settembre: “Il presidente federale Binaghi sta lavorando molto bene per organizzare al meglio gli Internazionali – ha affermato il ministro – Ovviamente speriamo non ci sia una seconda ondata.” Sport, Spadafora apre professionismo femminile: “Disparità da colmare” Leggi su sportface

