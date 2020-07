Il Papa: «Mi addolora che Santa Sofia diventi una moschea» (Di lunedì 13 luglio 2020) L’ex basilica di Santa Sofia, e ora museo di Istanbul, sarà riconvertito in moschea: lo ha deciso la Turchia. Ma il Papa, dopo la preghiera dell’Angelus a San Pietro, ha espresso tutto il suo rammarico. «In questa seconda domenica di luglio ricorre la giornata internazionale del mare. Rivolgo un affettuoso saluto a tutti coloro che lavorano sul mare, specialmente quelli che sono lontani dai loro cari e dal loro paese. Saluto quanti sono convenuti stamattina nel porto di Civitavecchia – Tarquinia per la celebrazione eucaristica. Il mare mi porta un po’ lontano. Il pensiero a Istanbul, penso a Santa Sofia. Sono molto addolorato». Leggi su vanityfair

