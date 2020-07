Il delitto di favoreggiamento personale (Di lunedì 13 luglio 2020) Segnaliamo una sentenza inedita del 12 febbraio 2020 del GIP/GUP del Tribunale Penale di Macerata, Dott. Domenico Potetti, in tema di favoreggiamento personale, ex art. 378 c.p.Buona lettura ai graditi visitatori di LIA Law In Action.Tribunale di Macerata, sez. Gip/Gup, 12.2.2020, est. Domenico Potetti, imp. (omissis) Sussiste il delitto di favoreggiamento personale (art. 378 c.p.), al quale è eventualmente applicabile l'esimente di cui al primo comma dell'art. 384 c.p., nel caso in cui l'intervento del terzo volto a favorire l'autore del delitto di detenzione di sostanza stupefacente non si risolva in un apporto concreto alla protrazione del delitto di detenzione, ma si risolva invece nell'aiuto fornito al reo per sottrarlo alle investigazioni ... Leggi su studiocataldi

