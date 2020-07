Highlights e gol Frosinone-Juve Stabia 2-2, Serie B 2019/2020 (VIDEO) (Di lunedì 13 luglio 2020) Gli Highlights e i gol di Frosinone-Juve Stabia, match del Benito Stirpe valevole per la trentaquattresima giornata del campionato di Serie B 2019/2020, terminato 2-2. I campani vanno in vantaggio per due volte, prima con Mallamo e poi con Forte, ma i ciociari riescono ad acciuffare il pareggio in entrambi i casi con Bighenti e un calcio di rigore realizzato da Dionisi. Leggi su sportface

Vivo_Azzurro : #UnoStoricoEuropeo ?? ?? I gol di #Riva e #Anastasi ???? ?? Gli #highlights di #Italia vs #Jugoslavia, l'intervista a… - SkySport : Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? - rossi20_rossi : RT @SkySport: Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? - zazoomnews : HIGHLIGHTS Inter Torino: gol e azioni salienti del match - #HIGHLIGHTS #Inter #Torino: #azioni - UgoBaroni : RT @SkySport: Che botta di Lasagna? 6° gol nelle ultime 5 partite per l'attaccante ??? GLI HL ?? -