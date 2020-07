Google Pixel 4a: posticipato nuovamente (Di lunedì 13 luglio 2020) Google Pixel 4a, lo smartphone di fascia media della casa californiana, viene nuovamente rimandato. La presentazione è fissata ora al 3 agosto Mossa decisamente inaspettata quella di Google per il suo Pixel 4a, atteso smartphone di fascia media. Questo è uno di quei casi che rimarrà nella storia (perlomeno nel settore d’appartenenza) e che farà discutere per ancora molto tempo. Ricordiamo infatti che originariamente la presentazione sarebbe dovuta avvenire entro il mese di maggio, tuttavia, questa slittò a causa dei problemi dovuti all’emergenza sanitaria. Si arrivò così a posticipare mese per mese il tanto agognato annuncio, arrivando infine alla data odierna: 13 luglio. In casa Google però piace sorprendere i propri ... Leggi su tuttotek

