Formula 1, Hamilton si scaglia contro la Ferrari: “sono in migliaia e non fanno nulla contro il razzismo” (Di lunedì 13 luglio 2020) Lewis Hamilton è senza dubbio uno dei piloti più impegnati nella lotta al razzismo, non passa infatti giorno senza che il campione del mondo non ribadisca la sua voglia di combattere le discriminazioni razziali. Charles Coates/Getty ImagesIeri ha alzato il pugno sul podio, sfruttando le attenzioni catalizzate su di sè per gridare la sua contrarietà al razzismo. Su questo tema però secondo Hamilton c’è ancora molto da fare, anche perché alcuni team secondo lui non fanno niente per combatterlo. Tra questi anche la Ferrari, accusata da Lewis di essere rimasta in silenzio: “abbiamo visto i meccanici della Red Bull inginocchiarsi ed è stato bellissimo, ma guardate la Ferrari: ci lavorano migliaia di persone e da parte ... Leggi su sportfair

SkySportF1 : Hamilton, dominio incontrastato? Ferrari ritirate, che lotta per il podio tra Bottas e Verstappen! L'ordine d'arriv… - SkySportF1 : Le pagelle del GP Stiria di Carlo Vanzini: Hamilton torna re, fallo da 'rosso' di Leclerc #SkyMotori #Formula1 #F1 - sportli26181512 : Formula 1, GP Austria (Stiria) review: lo strapotere della Mercedes: Il secondo appuntamento del Mondiale va in arc… - MnJpsf1uk : RT @FormulaPassion: #F1 | #Hamilton punzecchia la #Ferrari sul razzismo - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | #Hamilton punzecchia la #Ferrari sul razzismo -