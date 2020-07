Foibe, Mattarella mano nella mano con Pahor: la prima volta, un gesto che fa la storia (Di lunedì 13 luglio 2020) Un incontro storico quello tra il presidente della Repubblica Sergio Mattarella e il presidente della Slovenia, Borut Pahor. I due capi di Stato hanno deposto una corona di fiori - con i colori delle Bandiere dei due rispettivi paesi - sulla Foiba di Basovizza, alle porte di Trieste. Si tratta della prima volta in assoluto che il presidente di uno degli Stati nati dalla disgregazione della Jugoslavia rende omaggio alle vittime italiane della dittatura di Tito. Un gesto, quello di lunedì 13 luglio, che segna un nuovo passo sul terreno della riconciliazione tra i due popoli, tanto che in barba al coronavirus Mattarella e Pahor si sono tenuti la mano per un minuto. I due ... Leggi su liberoquotidiano

