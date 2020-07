"Farebbe meglio a nascondersi". Chirico contro quel millantatore di Conte: disastro migranti, in che mani siamo (Di lunedì 13 luglio 2020) Dalla Sicilia alla Calabria, tutte le istituzioni chiedono l'intervento immediato del governo presieduto da Giuseppe Conte sulla scottante questione dei migranti, che continuano a sbarcare e ad alimentare il terrore del contagio da coronavirus. Ma il premier tra il vertice con Angela Merkel e il dossier su Autostrade ha la scusa perfetta per distogliere l'attenzione: lo stesso non si può dire del Viminale, dove Luciana Lamorgese continua a tacere. Ed è un silenzio sconcertante mentre in giornata altri 65 immigrati sono sbarcati a Pozzallo. I cittadini hanno paura del contagio e infatti in Calabria, dopo l'arrivo di alcuni migranti positivi al coronavirus, la governatrice Jole Santelli ha minacciato di prendere l'iniziativa e di vietare gli sbarchi. Sull'argomento è molto critica anche Annalisa ... Leggi su liberoquotidiano

AnnalisaChirico : Mentre si chiudono i voli dai paesi a rischio contagio, si accolgono i migranti infetti via mare. Il premier Conte… - scolari_carlo : RT @AnnalisaChirico: Mentre si chiudono i voli dai paesi a rischio contagio, si accolgono i migranti infetti via mare. Il premier Conte che… - milos948 : Migranti, Annalisa Chirico contro Giuseppe Conte: 'Millantava successi epocali, farebbe meglio a nascondersi' - RobyS1966 : RT @AnnalisaChirico: Mentre si chiudono i voli dai paesi a rischio contagio, si accolgono i migranti infetti via mare. Il premier Conte che… - Edda10229596 : RT @AnnalisaChirico: Mentre si chiudono i voli dai paesi a rischio contagio, si accolgono i migranti infetti via mare. Il premier Conte che… -

Ultime Notizie dalla rete : Farebbe meglio Migranti, Annalisa Chirico contro Giuseppe Conte: "Millantava successi epocali, farebbe meglio a nascondersi" Liberoquotidiano.it Intesa Sanpaolo, accordo rilancio per sostegno settore cultura e spettacolo dal vivo

(Teleborsa) - Tanti, purtroppo, i settori messi in ginocchio dalla pandemia esplosa ormai da mesi nel nostro Paese, alcuni dei quali sono in maggior sofferenza di altri, anche dopo il termine del lock ...

SALERNITANA: solo due volte una doppia vittoria di fila

Curioso il fatto che entrambe queste uniche doppie vittorie siano arrivate ... a rimanere imbattuta al massimo per quattro giornate di fila, come l'Entella e meglio soltanto del Livorno, ultimo a ...

(Teleborsa) - Tanti, purtroppo, i settori messi in ginocchio dalla pandemia esplosa ormai da mesi nel nostro Paese, alcuni dei quali sono in maggior sofferenza di altri, anche dopo il termine del lock ...Curioso il fatto che entrambe queste uniche doppie vittorie siano arrivate ... a rimanere imbattuta al massimo per quattro giornate di fila, come l'Entella e meglio soltanto del Livorno, ultimo a ...