Fabio Capello è sicuro: “Il Napoli può mettere in seria difficoltà il Barcellona” (Di lunedì 13 luglio 2020) L’ex allenatore Fabio Capello ha parlato ai microfoni di Radio Rai di Napoli e Atalanta, in vista delle gare di Champions League delle due italiane contro Barcellona e Paris Saint Germain. “Il Barcellona di adesso è in grande difficoltà, soprattutto quando deve difendere. Il Napoli è una squadra ben organizzata e penso che possa mettere in seria difficoltà i blaugrana: spero che la forma resti questa per altre settimane. La squadra di Gasperini conosce il suo valore, hanno voglia, insieme alla città, di fare grandi cose. Il lockdown li ha fatti compattare ancora di più. Corrono e vanno a mille. Anche il Sassuolo va benissimo. Queste squadre interpretano il calcio in maniera moderna e vanno direttamente verso la porta. Il PSG non ... Leggi su calciomercato.napoli

