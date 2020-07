Elezioni in Polonia, Duda festeggia nel testa a testa con Trzaskowski (Di lunedì 13 luglio 2020) È il giorno della verità per la Polonia: dopo gli exit poll che danno la vittoria delle Elezioni al premier Andrzej Duda - il quale ha già festeggiato per la rielezione - oggi si contano i voti. Sui quali c'è l'incognita del voto per posta causa coronavirus. Secondo l'ultimo exit poll dell'Istituto Ipsos il premier conservatore è in vantaggio nelle Elezioni presidenziali con il 50,8% dei voti. Lo sfidante, il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski sarebbe invece fermo al 49,2%. Duda era risultato in vantaggio al primo turno del 28 giugno scorso con il 43,5% delle preferenze, mentre Trzaskowski si era piazzato al secondo posto con il 30,46% dei voti. Leggi su iltempo

