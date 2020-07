Davide Basolo dimentica Giovanna | Ex di Uomini e Donne racconta la verità (Di lunedì 13 luglio 2020) Davide Basolo durante l’intervista al magazine di Uomini e Donne spiega quello che prova nei confronti di Giovanna Abate. L’ex cavaliere dopo la “non scelta” durante le ultime puntate del programma, si è mostrato molto deluso e amareggiato. Basolo infatti nonostante fosse convinto di non essere la scelta, ha continuato fino alla fine la sua conoscenza con la ex tronista. Ora che è passato più di un mese dalla fine del programma, Davide Basolo dimentica Giovanna e racconta quello che pensa all’interno del magazine di Uomini e Donne. Quali sono state le sue parole? Davide Basolo ... Leggi su giornal

ItaTvfan : Davide Basolo parla di quello che prova ancora per Giovanna Abate dopo Uomini e donne - infoitcultura : Uomini e Donne, Davide Basolo è il nuovo tronista? La confessione dell'ex corteggiatore di Giovanna Abate - pensieronews : Uomini e donne: Davide Basolo è il nuovo tronista? - QuotidianPost : Uomini e Donne, Davide Basolo rivela cosa è successo tra Sammy Hassan e Giovanna Abate - SmorfiaDigitale : Uomini e Donne: Davide Basolo stupito da Giovanna Abate -