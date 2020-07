Cosmi e il Perugia, storia di un fallimento (Di lunedì 13 luglio 2020) Il Perugia pensava di prendere Serse Cosmi per risolvere i problemi. Meglio: pensava di trovare il Cosmi di diversi anni fa, quando il suo lavoro portava a risultati e non a incompiute. Un grave errore, l’ennesimo della gestione Santopadre-Goretti, la conferma di quanto il calcio non sia improvvisazione. Il Perugia aveva Oddo che stava mantenendo la squadra più vicina ai playoff che alla zona minata della classifica. E’ arrivato Cosmi, il rendimento è peggiorato, tra ricerca di alibi della serie “è sempre colpa di qualche altro”. Nel rapporto esonero di Oddo-rendimento di Cosmi, non ci sono dubbi che già da diverse settimane il club avrebbe dovuto provvedere all’esonero. Il Cosmi retrocesso sul campo a Venezia ... Leggi su alfredopedulla

