Cosa insegna la vittoria di Duda

Andrzej Duda ha vinto di stretta misura il ballottaggio delle elezioni presidenziali polacche sopravanzando il sindaco di Varsavia Rafal Trzaskowski, esponente della Coalizione Civica (alleanza di centro-destra liberale), col 51,21% dei voti contro il 48,79% dello sfidante. Il primo cittadino della capitale è arrivato a un soffio dal ribaltare un verdetto che sembrava inizialmente scontato

Ultime Notizie dalla rete : Cosa insegna Che cosa ci insegna il surplus di risparmio Metro DPCM 14 LUGLIO, PROROGA MISURE ANTI COVID/ Scadenza 31 luglio: novità e mascherine

Nuovo Dpcm dal 14 luglio con proroga delle misure anti-Covid per la Fase 3: novità e cosa cambia. Scadrà il 31 luglio ... le misure precauzionali allo stretto necessario, all’insegna dei criteri di ...

Intervista a Luca Ward: "Vorrei essere la voce di Gesù"

Poi c'è la pubblicità, il cinema, la tv. Salti da una specialità all'altra: questa è una cosa che mi hanno insegnato i grandi vecchi attori, con i quali ho avuto la fortuna di lavorare.

