Concorso 2329 Funzionari Giudiziari, il 28 Luglio prova scritta per profilo FO/MG. Programmi e valutazione (Di lunedì 13 luglio 2020) Con avviso del 2 Luglio sul sito ufficiale del Formez PA, e del 10 Luglio in Gazzetta, sono state fornite indicazioni su su luogo, orario e svolgimento della prova scritta. I candidati del profilo FO/MG sono convocati per il 28 Luglio dalle 14 presso la Scuola di Formazione e Aggiornamento per il Personale del Corpo e dell’Amministrazione Penitenziaria di Roma “Giovanni Falcone” sita in Via di Brava n.99. Nei seguenti paragrafi il link alle istruzioni, per uno svolgimento della prova nel rispetto delle normative di prevenzione del contagio, programma di studio e valutazione. Cosa studiare per le prove del Concorso Funzionari Giudiziari Concorso ... Leggi su leggioggi

Ultime Notizie dalla rete : Concorso 2329 Concorso 2329 Funzionari Giudiziari: nuovi elenchi ammessi alla prova scritta, errori nelle correzioni LeggiOggi.it - Tutto su fisco, welfare, pensioni, lavoro e concorsi Concorso 2329 Funzionari Giudiziari, il 28 Luglio prova scritta per profilo FO/MG. Programmi e valutazione

Con avviso del 2 Luglio sul sito ufficiale del Formez PA, e del 10 Luglio in Gazzetta, sono state fornite indicazioni su su luogo, orario e svolgimento della prova scritta. I candidati del profilo ...

Con avviso del 2 Luglio sul sito ufficiale del Formez PA, e del 10 Luglio in Gazzetta, sono state fornite indicazioni su su luogo, orario e svolgimento della prova scritta. I candidati del profilo ...