Clio Make Up torna in Italia: dopo 12 anni l’addio a New York (Di lunedì 13 luglio 2020) Galeotto fu il Coronavirus per Clio Zammatteo: la celebre Make up artist, meglio nota come Clio Make Up, ha deciso di tornare a vivere in Italia dopo tanti anni trascorsi a New York. A 37 anni arriva la svolta per Clio Zammatteo, famosa youtuber Italiana, che ha deciso di tornare in Italia dal primo settembre. … L'articolo Clio Make Up torna in Italia: dopo 12 anni l’addio a New York proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

SuperGaietta : RT @webbohit: Clio Make Up ha deciso di lasciare definitivamente New York: tornerà a vivere in Italia – ecco perché - webbohit : Clio Make Up ha deciso di lasciare definitivamente New York: tornerà a vivere in Italia – ecco perché - giuuk : Clio Make Up torna in Italia: ecco i motivi della sua scelta - Notiziedi_it : Clio Make Up torna in Italia dopo 12 anni a New York: l’annuncio e le sue dichiarazioni - Notiziedi_it : Clio Make Up torna in Italia dopo 12 anni a New York: l’annuncio e le sue dichiarazioni -