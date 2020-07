Campania StartUp 2020: un sostegno per i giovani e l’impresa innovativa (Di lunedì 13 luglio 2020) Tempo di lettura: 4 minutiAl via la seconda edizione dell’avviso Campania StartUp – annualità 2020 – per la creazione e il consolidamento di StartUp innovative ad alta intensità di applicazione di conoscenza, attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e servizi innovativi in coerenza con le traiettorie prioritarie della “Strategia regionale di ricerca ed innovazione per la specializzazione intelligente” – RIS3 Campania. Con questo strumento si intende continuare a sostenere la competitività del tessuto imprenditoriale regionale e, inoltre, supportare le StartUp innovative nel processo di revisione del proprio modello di business in ottica di trasformazione digitale. Questo anche rispetto alle mutate condizioni del mercato ... Leggi su anteprima24

