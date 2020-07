Assembramenti sui bus: le linee più affollate di Roma (Di lunedì 13 luglio 2020) Com’era prevedibile, ora è allarme Assembramenti sui bus di Atac, dove circola, pubblicata oggi dalla Cronaca di Roma del Messaggero, una lista delle linee “critiche”, quelle più segnalate dagli autisti. Tratte utilizzate da migliaia di pendolari, che collegano tra loro gli estremi dei quadranti della città (spesso dalle fermate dalla metro) o che viaggiano verso il Centro. Infatti, nella “lista nera” ci sono lo 058 che da Ponte Mammolo arriva fino a Tor Vergata, il 905 che da Cornelia raggiunge Malagrotta, il 719 tra Candoni e piazza dei Partigiani (dove c’è la stazione Ostiense), il 90 che unisce largo Labia, zona Fidene, alla stazione Termini, il 791 tra Cornelia e la fermata Nervi/Palalottomatica all’Eur, il 301 che si origina a Grottarossa per giungere a piazza ... Leggi su nextquotidiano

Ecco perché nei colloqui di queste ore con i governatori il titolare degli Affari regionali Francesco Boccia ha chiesto di non discostarsi dalla linea di prudenza che si basa sui tre “pilastri ...

Coronavirus a Roma, niente distanziamento sugli autobus: ecco le 10 linee più affollate

Pieni, ormai, non soltanto al mattino o all’ora del rientro a casa. Con i passeggeri spesso seduti anche sui seggiolini dove è vietato e mai a un metro di distanza come prevedono le regole degli ultim ...

