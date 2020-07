Arrestato uno tra i dieci pedofili più ricercati al mondo: gestiva rete di siti sul darknet (Di lunedì 13 luglio 2020) Fermato il 7 luglio scorso in Francia un quarantenne sospettato di aver amministrato dei siti darknet, la parte nascosta di internet, consentendo a 'migliaia di internauti nel mondo di avere accesso a ... Leggi su leggo

fanpage : È accusato di aver permesso a migliaia di utenti del dark web di avere accesso a foto e video di pornografia infant… - Affaritaliani : Pedofilia, arrestato uno dei 10 più ricercati al mondo - Affaritaliani : Francia, pedofilia: arrestato uno dei dieci sospettati più ricercati al mondo - CrisciEdoardo : RT @Adnkronos: #Pedofilia, arrestato in #Francia uno dei 10 sospetti più ricercati al mondo - Adnkronos : #Pedofilia, arrestato in #Francia uno dei 10 sospetti più ricercati al mondo -

Ultime Notizie dalla rete : Arrestato uno

Un cittadino francese di di 40 anni è stato arrestato il 7 luglio in Gironda in Francia. "Identificato come uno dei dieci obiettivi mondiali prioritari", secondo il procuratore Frédérique Porterie, è ..."Identificato come uno dei dieci obiettivi prioritari", stando al procuratore Frédérique Porterie, l'uomo sembra inoltre aver svolto "un ruolo attivo nella produzione di fotografie o video a carattere ...