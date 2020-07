Anziano ucciso in casa: 'Massacrato a coltellate e bastonate'. Arrestata la nipote di 26 anni (Di lunedì 13 luglio 2020) Un Anziano di 91 anni, Carlo Antonio Lopatriello , lo scorso 7 gennaio era stato ucciso barbaramente nella sua abitazione a Marconia di Pisticci, nel materano, con 26 coltellate al torace e 11 colpi ... Leggi su leggo

