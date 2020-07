Aggredito e accoltellato sul bus, grave un giovane 23enne (Di lunedì 13 luglio 2020) Il giovane 23enne è stato Aggredito sull’autobus e portato in codice rosso all’ospedale. È accaduto a Milano, domenica sera 12 luglio poco prima delle 21.30, in via Edoardo Bassini. Erano una decina di ragazzi, tutti sudamericani, sono saliti sull’autobus, un bus della linea 93 ed hanno iniziato a colpire l’uomo, un salvadoregno, con diverse coltellate. … L'articolo Aggredito e accoltellato sul bus, grave un giovane 23enne proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

