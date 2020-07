X-Men - Conflitto finale, i cameo di Stan Lee e R. Lee Ermey (Di domenica 12 luglio 2020) In due scene di X-Men - Conflitto finale compaiono per alcuni iStanti Stan Lee, il celebre co-creatore del fumetto, Chris Claremont e R. Lee Ermey di Full Metal Jacket. Il co-creatore di X-Men, Stan Lee, e lo sceneggiatore del fumetto, Chris Claremont, appaiono nella scena iniziale di X-Men - Conflitto finale, come vicini di casa di Jean Gray nella scena in cui le auto, l'acqua ed il tagliaerba iniziano a fluttuare nell'aria. I due celebri scrittori sono accreditati rispettivamente come "uomo col tubo dell'acqua" e "uomo col tosaerba". X-Men: Conflitto finale si ispira alla Saga di Fenice Nera, The Dark Phoenix Saga, di Chris Claremont e John Byrne e alla saga Talenti di Joss Whedon e John Cassaday. Il sergente che ... Leggi su movieplayer

