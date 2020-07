Uscita Assassin’s Creed Valhalla trapelata, ecco quando potrebbe arrivare (Di domenica 12 luglio 2020) Di Assassin's Creed Valhalla se ne sta facendo immancabilmente un gran parlare. D'altronde si tratta pur sempre di una delle serie di punta di Ubisoft, nonché uno dei franchise dal pedigree maggiormente ricco. Numerosi i capitoli che nel corso dell'ultimo decennio hanno affollato gli scaffali, per un'epopea narrativa che ha coperto un arco storico bello lungo. E non solo differenze temporali quelle che hanno caratterizzato il brand, dal momento che gli sviluppatori hanno da sempre amato giocare anche con le location. Dall'antico Egitto di Origins alle Crociate dei primi capitoli, passando poi per l'epoca vittoriana, quella rinascimentale e quella dell'America coloniale: ce n'è davvero per tutti i gusti. E chiaramente a ringraziare è il gameplay, che nel corso degli anni si è aggiornato, cambiando addirittura volto nelle ... Leggi su optimagazine

