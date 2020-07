Un Posto al Sole, trame dal 13 al 18 luglio: Fabrizio geloso (Di domenica 12 luglio 2020) Anticipazioni settimanali di “Un Posto al Sole”, puntate dal 13 al 18 luglio 2020. Torna la soap napoletana su Rai 3 dalle 20.45. Fabrizio, provato dagli ultimi avvenimenti e dal lavoro, cerca conforto in Marina, che però sembra di nuovo vicina a Roberto Ferri. Solo per lavoro? Filippo e Serena continuano a discutere. Successivamente all’ennesima lite, la Cirillo prenderà una decisione improvvisa destinata a cambiare radicalmente i rapportiArticolo completo: Un Posto al Sole, trame dal 13 al 18 luglio: Fabrizio geloso dal blog SoloDonna Leggi su solodonna

UN POSTO AL SOLE - anticipazioni puntata di lunedì 13 luglio 2020 anticipazioni puntata in replica di Un POSTO al SOLE in onda lunedì 13 luglio 2020 :Leggi anche: IL PARADISO DELLE SIGNORE 4, anticipazioni puntata di lunedì 13 luglio 2020 Nella prima puntata dopo la pausa dovuta al ...

Top Ten serie tv e film più popolari giorno dopo giorno. I 10 titoli popolari in Italia Cosa vedranno gli italiani su a ? Torna puntuale la Top Ten del mese aggiornata giorno dopo giorno per scoprire cosa si ... Un Posto al Sole nuove puntate : cosa accadrà tra Filippo e Serena? Dal 13 luglio su Rai 3 andranno in onda le puntate inedite di “Un Posto al Sole”. Ritroveremo Filippo e Serena alle prese con la loro separazione, sempre più vicini, rispettivamente, a Cristiana e a Leonardo. Da ...

Ultime Notizie dalla rete : Posto Sole Un posto al sole, le trame dal 13 al 17 luglio 2020 Tv Sorrisi e Canzoni Doc Rivers e Paul George dopo il primo allenamento ricordano che Los Angeles non è a Disney World per divertirsi

