Turchia, Santa Sofia torna una moschea. Papa Francesco: "Molto addolorato" (Di domenica 12 luglio 2020) Papa Francesco si è detto «Molto addolorato» per la decisione del governo turco di far tornare moschea Santa Sofia , a Istanbul. Il Pontefice, per prendere posizione sulla questione, ha atteso la fine... Leggi su feedpress.me

Turchia - Papa : sono molto addolorato per Santa Sofia Un pensiero ' molto addolorato ' a quanto sta accadendo a Istanbul, alla basilica di Santa Sofia , che recentemente il governo turco ha deciso di far tornare moschea. Venerdì scorso il presidente turco ...

Un pensiero ' ' a quanto sta accadendo a Istanbul, alla basilica di , che recentemente il governo turco ha deciso di far tornare moschea. Venerdì scorso il presidente turco ... Turchia - Santa Sofia torna moschea - Erdogan : «Prima preghiera il 24 luglio» Nel 1934 l’allora presidente aveva trasformato il luogo di culto in un museo che è diventato il simbolo di Istanbul. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan lo ha annunciato: Santa Sofia torna ad essere una moschea . Dopo la decisione ...

Nel 1934 l’allora presidente aveva trasformato il luogo di culto in un museo che è diventato il simbolo di Istanbul. Il presidente turco Recep Tayyip lo ha annunciato: ad essere una . Dopo la decisione ... Turchia - Erdogan parla alla nazione : «Preghiera islamica a Santa Sofia dal 24 luglio» Santa Sofia sarà riaperta al culto islamico dalla preghiera del venerdì del 24 luglio. Lo ha annunciato il presidente turco Recep Tayyip Erdogan nel suo discorso alla nazione, sostenendo che la riconversione in moschea del monumento ...

matteosalvinimi : La stessa Turchia che qualcuno vorrebbe far entrare in Europa, trasforma Santa Sofia in una moschea. La prepotenza… - Piu_Europa : Scelta #Erdogan di trasformare #SantaSofia in moschea rinfocola spirito di dominio e conquista della #Turchia. A ma… - vaticannews_it : #10luglio #Turchia Santa Sofia diventa moschea. Lo ha stabilito un decreto del presidente #Erdogan che con un disco… - egimazzon : RT @Marco_dreams: Erdogan riconverte Santa Sofia in moschea. Addio alla Turchia laica voluta da Ataturk, il sultano un po’ alla volta sta… - cogo_giuliano : RT @matteosalvinimi: La stessa Turchia che qualcuno vorrebbe far entrare in Europa, trasforma Santa Sofia in una moschea. La prepotenza di… -