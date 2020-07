Tottenham-Arsenal, Mourinho: “Possiamo lottare per un posto in Europa” (Di domenica 12 luglio 2020) “Ho potuto toccare con mano la felicità dei ragazzi per aver portato a casa la vittoria. Per noi è qualcosa di molto speciale. Forse qualcuno ha dimenticato che abbiamo avuto meno tempo per prepararci a questa partita, ma i ragazzi hanno fatto tutto ciò che ho chiesto da un punto di vista tattico e mentale. Hanno giocato la partita come se fossero dei tifosi. Questo è molto importante”. Queste le parole di José Mourinho dopo Tottenham-Arsenal, match di Premier League che ha visto gli Spurs vincere per 2-1 grazie al gol di Toby Alderweireld. “Ora possiamo lottare per una posizione in Europa League e ne sono davvero orgoglioso – ha detto il tecnico portoghese -. Ora possiamo divertirci due giorni ma poi è il momento di Newcastle. È un campo in cui ... Leggi su sportface

Premier - il Tottenham stende l’Arsenal : Mourinho festeggia nel derby Nella gara del pomeriggio al “Hotspur Stadium“, a festeggia re è Jose Mourinho che in rimonta si intasca il derby di Londra contro l’Arsenal. Il Tottenham , dopo esser passato in svantaggio con il gol di Lacazette al 16′ ...

Nella gara del pomeriggio al “Hotspur Stadium“, a re è Jose che in rimonta si intasca il di Londra contro l’Arsenal. Il , dopo esser passato in svantaggio con il gol di Lacazette al 16′ ... Premier - il Tottenham si aggiudica il derby con l'Arsenal che vede allontanarsi l'Europa Il Tottenham supera 2-1 l'Arsenal nel match valido per il 35esimo turno di Premier League. Nel derby londinese sono i Gunners a passare in vantaggio con un gol di Lacazette al 16'.

Il supera 2-1 nel match valido per il 35esimo turno di League. Nel londinese sono i Gunners a passare in vantaggio con un gol di Lacazette al 16'. Highlights e gol Tottenham-Arsenal 2-1 - Premier League 2019/2020 (VIDEO) Il video degli Highlights e dei gol di Tottenham-Arsenal 2-1, match valido per la trentacinquesima giornata di Premier League 2019/2020. Ospiti in vantaggio al 16′ con una splendida conclusione dalla distanza di Lacazette, che non lascia ...

sportface2016 : #Arsenal, le parole dell'allenatore Mikel #Arteta dopo la sconfitta contro il #Tottenham #PremierLeague - RaiSport : ?? Al #Tottenham il derby con l'#Arsenal ?? - zazoomnews : Premier League 2019-2020: Lacazette illude l’Arsenal passa il Tottenham in rimonta - #Premier #League #2019-2020: - sportli26181512 : Tottenham-Arsenal 2-1: Il Tottenham porta a casa tre punti battendo in casa l'Arsenal in rimonta. Nella trentacinqu… - sportli26181512 : Tottenham-Arsenal 2-1, gol e highlights: Son e Alderweireld rispondono a Lacazette: Per la prima volta il North Lon… -